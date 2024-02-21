В разі поразки України "у нас буде фронт НАТО на 2500 миль" – генерал США у відставці

Кларк наполягає на необхідності допомоги Україні і стверджує, що наданого Заходом озброєння ніколи не було достатньо для перемоги у війні.

Війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії", і без ухвалення додаткової допомоги від США ЗСУ буде вкрай важко втримати позиції. Під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.

Таку думку висловив екскомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем у 1973 році, коли ми фактично забрали зброю у наших власних сил у Німеччині та доставили її до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є", – розповів Кларк.

Після цього, на його думку, в ЗСУ з відповідним додатковим обладнанням через 12-14 місяців був би шанс десь пробити російські лінії – в Криму, чи в Донецьку. Це можна було зробити, зазначив генерал у відставці, який свого часу воював у В'єтнамі та очолював сили НАТО у Косово.

Без допомоги від США українці навряд чи зможуть втримати фронт

Кларк попередив – якщо цього не станеться, українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт.

"Вони повинні мати інструменти сучасної війни. Ви не можете очікувати, що вони будуть битися без переваги в повітрі", – зазначив екскомандувач силами НАТО в Європі.

За його словами, війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії: коли ЗСУ потрібно вийти з позиційної війни, але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї. Росіяни ж, навпаки, після перших невдач готуються до наступу.

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Зброї від союзників для України ніколи не було достатньо, щоб виграти війну

Кларк стверджує, що США та союзники постачали Україні достатньо зброї, щоб не програти, але її ніколи не було досить, щоб виграти війну, перемогти Росію.

"Якщо українська армія збирається вести мобільну війну, для цього потрібно не 31 (американський) танк і 100 танків Leopard. Для цього потрібно 1-2 тисячі танків. Для цього потрібно не 300 буксированих артилерійських установок, а самохідна артилерія; не 25 літаків F-16, а пару сотень F-16", – оцінив американський генерал.

Він додав, що ця зброя, навіть якщо пакет допомоги буде ухвалено, не надійде одразу, тож українцям треба протриматися зараз на нинішніх позиціях.

Після поразки України російська армія вийде на кордони НАТО в Європі

Кларк переконаний, що військове командування США та НАТО усвідомлює небезпеку того, що в разі падіння оборони України російська армія вийде на кордони Альянсу в Європі і не зупиниться там.

"Генерал Каволі (верховний командувач об'єднаних Збройних сил НАТО – ред.) прекрасно розуміє: якщо ми не зупинимо їх тут, у нас буде фронт НАТО на 2500 миль", – сказав генерал у відставці.

"Ми ледь могли впоратися з внутрішнім німецьким кордоном на 400 миль під час "холодної війни". Я не можу уявити, що буде потрібно для мобілізації НАТО, якщо Україна впаде, і ми зіткнемося з загрозою, що простягнеться від Балтійського аж до Чорного моря", – висловився Кларк.

На його думку, багато помилок було зроблено ще у 1990-х роках, коли у Вашингтоні вважали, що перемогли у "холодній війні", що радянська загроза зникла. Великою помилкою було не дослухатись до попереджень політиків та експертів з країн Східної Європи, які казали, що імперські амбіції РФ повернуться, тільки-но Москва набереться сили. Саме тому східноєвропейські країни поспішали вступити до НАТО у сподіваннях, що Альянс зуміє їх захистити.

Нагадаємо, в НАТО визнали, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни в Україні 2023 року. Голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер сказав – на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

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