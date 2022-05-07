В результаті нічного обстрілу Краматорська поранено двоє людей - мер

На Донеччині через нічний авіаракетний обстріл окупантами Краматорська поранено жінку та чоловіка.

Зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура.

Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор - зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура. Поранено жінку та чоловіка", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду.

Читайте також: