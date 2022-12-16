Внаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджений об’єкт інфраструктури та 9 будинків: є постраждалі

Внаслідок масованої атаки на Київщині пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він додав, що, на жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. "Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - зазначив він.

Кулеба повідомив, що у регіоні діють екстрені вимкнення електрики, тож лікарні та критична інфраструктура функціонують на генераторах.

"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", - повідомив він.

А також нагадав, що на Київщині цілодобово функціонують більше 400 "Пунктів незламності". У них є електрика, тепло, Інтернет, чай/кава, аптечка. Росії нас не залякати. Стаємо сильнішими щодня. Все буде Україна!", - підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 грудня, росіяни випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 - збили сили ППО. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. У КМВА наголосили, що Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення.

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