В РФ блогери збирають для окупантів донати на масову закупівлю мішків для трупів

Нещодавно блогерка збирала кошти на снаряди, тепер - на чорні пакети.

В Росії блогери збирають донати для окупантів, які намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Зокрема, так звані “волонтери” шукають багато мішків для трупів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, донатити росіян на чорні пакети просить російська блогерка, неонацистка, ексучасниця проєкту “Дом-2” Наталія Хім. Нещодавно вона збирала кошти на снаряди для ватажка терористів “Вагнера” Євгена Пригожина.

“Тепер, після спроби наступу на Авдіївку, пріоритети різко змінилися: армії РФ терміново і у величезній кількості потрібні чорні пакети, на які і просить скидатися Наталя. І їй справді доведеться попрацювати: за даними Генштабу, лише за останню добу понад тисячу російських військовослужбовців опинилися у списку очікування дефіцитних пакетів”, - наголосив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що ворог застосовує проти ЗСУ заборонену зброю на Авдіївському напрямку та хоче взяти місто в "котел".

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