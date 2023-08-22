В РФ мати відправила вбивати українців трьох синів: двоє загинули, тепер вона просить Путіна повернути третього

Жінка не засуджує агресію РФ проти України, а лише обурюється, що забрали на війну тільки її синів.

В Росії жителька Липецької області Ольга Дзюбенко відправила на війну вбивати українців трьох своїх синів. Двоє з них загинули. Тепер мати окупантів слізно просить Путіна повернути додому хоча б третього сина-окупанта, який поки що залишився живим.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

За словами пропагандистів, перший син жінки був бойовиком ПВК "Вагнер" та загинув у Бахмуті. Другий окупант через кілька місяців загинув на Харківщині.

"Мій третій син Дзюбенко Дмитро В'ячеславович має вирушити назад до зони проведення "СВО" після відпустки, яку йому відвели, щоб привезти та поховати брата. Я благаю! Я благаю демобілізувати і повернути мого третього сина сім'ї. Ніхто мені синів не поверне, залиште хоча б цього серед живих", – голосить мати окупантів, наївно сподіваючись, що її звернення може почути диктатор Путін.

Мати окупанта скаржиться, що її син на війні посивів, хоча йому лише 28 років.

Водночас жінка не засуджує агресію РФ проти України, а лише обурюється, що забрали на війну тільки її синів.

"Я подумала, як може бути мобілізація, ну воюють там українці і нехай воюють, а потім бах – і 26 вересня приносять дві повістки. І одразу двох забрали. Я думала, в селі багатьох заберуть. А забрали лише хлопців з багатодітних сімей. Наших трьох і ще одного хлопця Юру з багатодітної сім'ї. Більше нікого не забирали. Все село сидить", – скаржиться мати окупантів, чому більше ніхто не хоче йти загинути за Путіна.