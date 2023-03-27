В РФ мобілізували хворого чоловіка, він втік, його засудили і тепер хочуть відправити до України

Чоловіка засудили до 5 років, а тепер хочуть відправити на війну проти України.

Жителя Комсомольська-на-Амурі в РФ у жовтні минулого року мобілізували попри те, що у нього був гепатит C, хвороба серця та інші захворюваннями, він втік із частини, окупанта засудили до 5 років умовно, але тепер його знову викликали на військову службу, щоб відпраити до України.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як розповів 44-річний Максим Шелест, він самовільно покинув військову частину після мобілізації у жовтні 2022 року. Проти нього порушили кримінальну справу за ч. 5 ст. 337.

На початку березні 2023 року гарнізонний військовий суд засудив Шелеста до п'яти років і трьох місяців позбавлення волі умовно. Проте вже 22 березня чоловікові вручили припис про явку для проходження військової служби.

"Кажуть, що це (умовний термін - ред.) не є підставою для звільнення…. Сказали: якщо не хочеш – можеш не приїжджати, ми тебе подаємо знову в розшук, заводять кримінальну справу і до цієї справи клеять ще одну справу, і садять мене", – розповів росіянин.

Чоловік також поскаржився, що не отримував жодних виплат, поки йшов суд, і у нього немає грошей на утримання родини, зокрема, дітей.

Нагадаємо, окупант невдало кинув гранату, яка впала і розірвалась біля нього (відео).

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