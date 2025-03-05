В РФ молодого британця, який воював на боці ЗСУ на Курщині, засудили до 19 років тюрми

22-річного британця, якого взяли в полон на Курщині, окупанти засудили до 19 років позбавлення волі.

У Росії так званий "суд" засудив до 19 років позбавлення волі 22-річного громадянина Великої Британії Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який потрапив у полон у Курській області.

Про це повідомляє об’єднана прес-служба судів країни-агресорки.

Росіяни звинуватили Андерсона у "найманстві" та "теракті". Перші п'ять років він має провести у в'язниці, наступні – у виправній колонії суворого режиму. Свою провину молодий британець визнав і був змушений заявити, що "кається у вчиненому".

Офіційний Лондон наразі не відреагував на це незаконне рішення РФ щодо свого громадянина.

Батько затриманого Скотт Андерсон у розмові з The Independent висловив побоювання, що його сина в Росії катуватимуть.

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"Я сподіваюся, що його використають як розмінну монету, але мій син сказав мені, що вони катують своїх в’язнів, і я так боюся, що його будуть катувати. Він хотів поїхати туди (воювати за Україну – Ред.), бо вважав, що чинить правильно. Він був категорично проти того, що відбувалося з українським народом", – каже 44-річний Скотт Андерсон.

Батько військового зізнався, що розплакався, коли отримав відео, на якому його син виглядає "наляканим і стривоженим".

У МЗС Британії тоді заявили виданню, що "надають підтримку сім'ї британця після повідомлень про його затримання".

Як нагадує російське видання "Медіазона", Андерсон став одним із перших іноземних громадян, які потрапили в російський полон під час операції ЗСУ у Курській області.

Відео із допитом британця у листопаді минулого року публікував один Z-каналів в Telegram. На записі молодий чоловік каже, що служив з 2019 по 2023 рік в армії Британії, після чого вирішив приєднатися до Іноземного легіону ЗСУ.

Раніше російський солдат розповів, як і за чиїм наказом стратив українського військовополоненого на Курщині.

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