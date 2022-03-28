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В РФ набирають громадян для формування підрозділів “добровольців” на захоплених територіях - Генштаб ЗСУ

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В РФ набирають громадян для формування підрозділів “добровольців” на захоплених територіях - Генштаб ЗСУ

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Росіян залучають для забезпечення такого собі окупаційного “порядку” на захоплених територіях.

З метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території російської федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів “добровольців”, які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного “порядку” на захоплених територіях, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

 Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим.

Також, беруть осіб зі знятою судимістю.

Нагадаємо, "Укргазбанк" пропонує 100 тисячів рублів готівкою російським окупантам, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

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