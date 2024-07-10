В РФ поширюють цинічний фейк: чим окупанти виправдовують удар по лікарні "Охматдит"

Прокремлівські блогери та анонімні Telegram-канали, спрямовані на українську аудиторію звинуватили українську владу в тому, що вони зробили "жирне прикриття" воєнно-промислового об'єкта, розташувавши його за 300 метрів від найбільшої в Україні дитячої лікарні "Охматдит". Таким "об'єктом ВПК" вони називають завод "Артема".

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Ці кремлівські "підспівайли" вигадали чергову маячню, щоб виправдати ракетний удар по хворих дітях. Вони стверджують, "на війні є правило", за яким все, що знаходиться в радіусі 5 км від воєнного об’єкта, підлягає знищенню, тобто "Охматдит" був "законною ціллю" російських загарбників.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує, що такого правила ніде не існує.

Міжнародне право прямо забороняє невибіркові атаки збройних сил будь-якої держави на цивільні об’єкти та цивільне населення. Крім того, за 300 метрів від "Охматдиту" не було і немає військових цілей, баз чи об'єктів.

"Просуванням наративів про нібито "п'яти кілометрову зону" росіяни розписуються в тому, що РФ воює проти цивільного населення України, тим самим вчиняючи найтяжчі воєнні злочини", – заявили у Центрі.

Нагадаємо, у Києві помер маленький пацієнт лікарні "Охматдит". На момент ракетного удару хлопчик перебував у критичному стані у відділенні реанімації.

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