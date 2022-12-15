В РФ пропонують не карати за кримінальні злочини в Україні: Держдума ухвалили законопроєкт у першому читанні

У Дерджумі РФ пропонують зняти відповідальність за слочини на тимчасово окупованих територіях України, які були скоєні до 30 вересня 2022 року на користь "інтересів РФ".

Депутати Держдуми Російської Федерації ухвалили у першому читанні законопроект, який знімає кримінальну відповідальність за злочини на тимчасово окупованих територіях України, якщо вони були скоєні задля "захисту інтересів Росії".

Як пише "Крим. Реалії", у пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що закон стосуватиметься злочинних дій, скоєних до 30 вересня 2022 року в частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Які саме кримінальні злочини повинні трактуватися як скоєні на користь Росії, у документах не зазначено.

Крім того, згідно з проєктом закону, злочинами не вважатимуться дії, відповідальність за які передбачена законодавством України, "якщо вони містить ознаки злочину, передбаченого КК РФ, але були спрямовані на захист інтересів Російської Федерації та громадян і організацій РФ" у вищеперелічених тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє "Комерсантъ", згідно із законопроектом, на тимчасово захоплених територіях України не передбачається робота судів присяжних щонайменше до 2027 року. Також Росія відмовляється від відшкодування шкоди, зазнаної мешканцями територій до їх окупації.

Авторами цього законопроекту є член Ради Федерації РФ Андрій Клішас та депутат Павло Крашенінніков. Поправки до нього будуть приймати до 17 грудня.

"Країна по суті заявляє: "Чиніть будь-які злочини на захист моїх інтересів, я вам все пробачу". Це просто дикість", - цитує слова юриста Михайла Беньяша видання "Адвокатська вулиця".

Спроба анексії чотирьох областей України

30 вересня у Кремлі президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Пізніше Путін видав чергову маячню про те, що результати псевдореферендумів на захоплених територіях України були нібито прозорими і "не підлягають жодному сумніву".

23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.

Читайте також: