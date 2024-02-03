В РФ розстріляли командира бомбардувальника Ту-95, який завдавав ударів по Україні

Внаслідок атаки пілот зазнав вогнепальних поранень. Поки невідомо, вижив він, чи ні.

У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Олега Стегачьова.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Олега Сергійовича Стегачьова", – йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР Міноборони

Місце інциденту / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

За інформацією ГУР, цей пілот 1983 року народження, служив на сумнозвісній авіабазі "Енгельс", звідки злітали російські літаки для ударів по Україні.

Пілот Ту-95 Олег Стегачьов / Фото: ГУР Міноборони

"Він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей. Внаслідок атаки Олег Стегачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні – уточнюємо", – сказали у розвідці.