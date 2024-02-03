В РФ розстріляли командира бомбардувальника Ту-95, який завдавав ударів по Україні

Внаслідок атаки пілот зазнав вогнепальних поранень. Поки невідомо, вижив він, чи ні.
У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Олега Стегачьова.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Олега Сергійовича Стегачьова", – йдеться в повідомленні.
За інформацією ГУР, цей пілот 1983 року народження, служив на сумнозвісній авіабазі "Енгельс", звідки злітали російські літаки для ударів по Україні.
"Він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей. Внаслідок атаки Олег Стегачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні – уточнюємо", – сказали у розвідці.
Нагадаємо, що аеродром в Енгельсі , де базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які завдають ракетних ударів по Україні, – це місце, де регулярно трапляється "бавовна".
Перша "бавовна" в Енгельсі сталася ще 5 грудня 2022 року. Тоді на авіабазі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, тоді також загинули троє російських військових.
26 грудня 2022 року внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових. За іншими даними, тоді загинули 17 російських військових.