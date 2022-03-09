В РФ спалили військкомат, щоб людей не забирали на війну з Україною

В РФ спалили військкомат, щоб людей не забирали на війну з Україною

Чоловік нібито розфарбував ворота біля будівлі в синьо-жовті кольори.

В Росії чоловік спалив військкомат в підтримку України та щоб знищити архів з особистими справами призовників.

Про це палій анонімно поділився в одному з Telegram-каналів.

Інцидент стався у місті Луховиці Московської області. Крім цього, чоловік пофарбував ворота біля будівлі в кольори прапора України. Чоловік облив фасад військкомату бензином, розбив вікна і кидав у них коктейлі Молотова.

"Пофарбував ворота у кольори прапора України і написав: "Я не піду вбивати братів!", після чого переліз паркан, облив фасад бензином, розбив вікна і відправив у них коктейлі Молотова. Метою було знищити архів із особистими справами призовників, він розташовується у цій частини. Це має стати на заваді мобілізації в окрузі. Сподіваюся, що не побачу своїх однокласників у полоні чи списках загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Москві затримали учасників антивоєнних пікетів.