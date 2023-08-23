В РФ сперечаються про свої втрати від "української ДРГ" на Брянщині: від одного до 4-х загиблих окупантів

Своєю чергою українська сторона не підтверджує факт заходу наших захисників на територію Брянської області.

Російські окупанти пишуть, що зазнали втрат внаслідок "заходу української диверсійно-розвідувальної групи" (ДРГ) на територію Брянської області. ФСБ навіть визнало, що загинув один російський прикордонник, проте пропагандистські телеграм-канали стверджують, що загиблих значно більше.

Про те, що українська ДРГ нібито перетнула кордон і зайшла на територію Брянської області повідомляв місцевий губернатор і ФСБ.

Спочатку брянський губернатор браво звітував, що "завдяки злагодженим і героїчним діям" атака була відбита.

Проте згодом ФСБ визнала втрати і навіть опублікувала фото загиблого. Ним виявився 23-річний прикордонник родом із Чувашії Олександр Ніколаєв.

Загиблий російський прикордонник / Фото: Фото з соціальних мереж

Проте за даними пропагандистського Telegram-каналу "Досье Шпиона", ліквідовано, попередньо, четверо російських прикордонників. Ще п'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зауважимо, що українська сторона не підтверджує факт заходу наших захисників на територію Брянської області і не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, що російські ДРГ періодично тероризують прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. Так, у ніч проти 15 серпня окупанти намагалися проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині.

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