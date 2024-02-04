В РФ створили "елітний" штурмовий загін із ув'язнених – подробиці

В Росії сформували новий спеціальний штурмовий загін "Шторм гладіатор" із завербованих на війну проти України ув’язнених.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що це – привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський.

В цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та "кадирівці" з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою Росгвардії.

Нагадаємо, в Росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95, який завдавав ударів по Україні.

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