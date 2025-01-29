В РФ триває прихована мобілізація для подальшої війни: військовий розповів про наміри ворога на фронті

Росіяни продовжують здійснювати приховану мобілізацію і не збираються припиняти війну. А те, що вони сповільнюють свій рух на лінії фронту, не пов'язане з їхніми рішеннями, а означає про вдалу ліквідацію їхніх стратегічних складів, НПЗ й нафтобаз.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо".

Він пояснив, що удари ЗСУ вглиб території РФ, що спричиняють низку логістичних та ресурсних проблем для окупантів, є причинами зменшення інтенсивності наступу росіян на фронті.

"Зниження швидкості просування ворога точно не пов'язано з їхніми рішеннями. Це ситуація, яка не залежить від них. До цього призвело те, що ми почали масово знищувати їхні стратегічні склади, також однією з причин є їхні постійні штурмові дії, де вони не шкодують ані техніки, ані особового складу", - сказав він.

Тимочко також нагадав, що впродовж інтенсивних боїв було знищено велику кількість ворожої техніки та артилерії, а також НПЗ й нафтобаз на території РФ, що теж вплинуло на спроможності ворога.

"Отже, це впливає на пряме й непряме фінансування російської армії. Відповідно це впливає на логістичні спроможності ворога, забезпечення, що своєю чергою безпосередньо має вплив і на їхнє просування по лінії фронту", - пояснив Тимочко.

Він наголосив, що не слід забувати про приховану мобілізацію на території РФ, тож ворог "готується вести війну далі".

Тим часом у DeepState оцінили ситуацію після окупації ворогом Курахового. А командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що РФ пішла на штурм поблизу Антонівського моста.

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