В РФ учасники легіону "Свобода Росії" підпалили вагони з паливом, призначені для окупантів (відео)

Учасники легіону також звернулись до мобілізованих росіян із закликом не ставати військовими злочинцями за наказом Кремля.

У російському Єкатеринбурзі активісти легіону "Свобода Росії" підпалили залізничні потяги з пальним, яке мали доправити окупантам, які воюють в Україні.

Про це учасники повідомили у своєму Telegram-каналі.

"Наш підпільний рух продовжує протистояти злочинному режиму в Росії. Сьогодні, близько 3:00, наші активісти "привітали" військових розвідників (злочинців) Росії, здійснивши фаєр-шоу в Єкатеринбурзі… Було здійснено підпал залізничних потягів з пальним, підготовлених для постачання путінським військам, які здійснюють воєнні злочини в Україні. Ця акція здійснена в тилу диктатури для підтримки нашого бойового крила, яке зараз бореться на полі бою зі злочинцями Путіна", – йдеться у повідомленні.

Активісти також звернулись до мобілізованих росіян із закликом не ставати військовими злочинцями та не йти на війну проти України.

"Також звертаємося до мобілізованих солдатів. У вас теж є можливість протистояти воєнним злочинам в Україні шляхом вливання до лав ВРЛ або безпосереднього переходу на бік Легіону. Боротьба за свободу Росії є обов'язком кожного громадянина Росії, який хоче відновити мир в Україні та нормальне життя в Росії!" – закликають активісти.

Легіон "Свобода Росії" в Україні

В Україні проти окупантів воюють росіяни із легіону "Свобода Росії". До легіону входять добровольці із числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

Пізніше осередки легіону "Свобода Росії" з'явилися на території Російської Федерації і вже почали активні дії.

Влітку радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за останні кілька днів стався різкий, масовий приплив росіян, які хочуть воювати на боці України, долучившись до легіону "Свобода Росії".

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