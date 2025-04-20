В РФ виснажуються людські ресурси для війни: ексочільник МІ-6 спрогнозував наслідки

Через величезні втрати на фронті Росія буде змушена розширити мобілізацію / © Укрінформ

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Втрати особового складу на фронті для російської окупаційної армії поступово набирають катастрофічного характеру. Виснаження людських ресурсів росіян є певним успіхом для Сил оборони України.

Таку думку висловив колишній керівник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав в інтерв’ю «24 Каналу».

Він зазначив, що Росія буде змушена розширити мобілізацію, щоб відновити чисельність особового складу окупаційних військ. Тобто доведеться мобілізовувати вже не тільки мешканців далеких та бідних сіл, а й жителів великих міст, зокрема й москвичів та петербуржців. такий розвиток подій неодмінно матиме негативний політичний вплив на путінський режим.

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«Росія доходить до того, що їй доведеться проводити набір в російських міських районах. Це політично матиме значний вплив на неї», — зазначив Дірлав.

Він зауважив, що багато російської молоді вже залишили Росію через ризик мобілізації, і відтік людських ресурсів за кордон — це додатковий фактор стресу для російської нації. Всі ці фактори загалом зараз починають серйозно змінювати політичну ситуацію в Росії.

«Перевага України нині полягає у відсутності поспішної мирної угоди, водночас Росія перебуває у вразливому становищі. Нам [Заходу — ред.] потрібно допомогти Україні тримати оборону. Статистика за останній місяць показує значне сповільнення просування росіян на фронті, що є важливим індикатором», — додав ексочільник британської розвідки.

Він нагадав, що російський народ під час війни в Афганістані чинив тиск на російське керівництво і невдовзі може знову почати проявляти невдоволення владою. На думку Дірлава, російські матері мають певну політичну силу і їх роль може стати вирішальною у завершенні війни проти України та визначити, за яким сценарієм розвиватимуться події на політичному фронті.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що Путін розуміє лише мову сили, тому зупинити його може тільки значно більший тиск — військовий або стратегічний.