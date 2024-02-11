В РФ є лише шість таких: ЗСУ вперше пошкодили унікальну техніку окупантів – фото

Військові Збройних сил України вперше пошкодили унікальну техніку окупантів – новий російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління ППО 50Р6А С-350 "Вітязь".

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Як зазначив експерт, новітній комплекс ППО росіян був пошкоджений внаслідок наїзду на протитанкову міну ТМ-62.

"Цей комплекс середнього радіусу дії російський ВПК народжував від 2007 по 2020 роки, маючи напрацювання ще з часів СРСР, коли замислилися над заміною ЗРК-Бук. А коли народили, за два роки змогли зробити лише шість пускових установок. Тобто, на сьогоднішній день це дуже рідкісна машина. Її поява в зоні бойових дій (БД) в Україні не говорить не про те, що їх випробовують у реальних БД, це не танк, для таких випробувань достатньо поставити установку у Білгородській області. А говорить про те, що загалом лінійки середнього радіусу дії окупаційних військ у зоні БД починає критично не вистачати", - пояснює Коваленко.

ППО 50Р6А С-350 "Вітязь" / Фото: Олександр Коваленко

Нагадаємо, у Мережі показали знімок з порту Феодосії після знищення "Новочеркаська.

Читайте також: