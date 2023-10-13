В РФ заговорили про "замороження" війни в Україні: ISW пояснює, що стоїть за такими закликами

На думку аналітиків, зрадник-колаборант Ходаковський навмисне вводить цей наратив у російський інформаційний простір від імені "вежі Кремля", яка зацікавлена у припиенні чи зморозці війни.

Російські пропагандисти заговорили про необхідність замороження лінії фронту в Україні. Про це зокрема заявляв зрадник і колаборант, ватажок так званого батальйону бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський.

В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, що стоїть за цими заявами.

12 жовтня Ходаковський у своєму Telegram написав, що російські окупанти можуть провести "свідому заключну фазу" для припинення війни після заміни "втомлених" підрозділів військовослужбовцями за контрактом.

За оцінками ISW, Кремль майже напевно скористається будь-яким короткостроковим або довгостроковим заморожуванням. щоб оновити свої сили та відновити бої пізніше.

Зрадник Ходаковський також зазначив, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з ефективною українською обороною та опором, якщо намагатимуться просунутися далі на захід в Україну.

Зрадник і колаборант Олександр Ходаковський / Фото: Вікіпедія

ISW нагадує, що нині ув'язнений терорист і військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін постійно стверджував, що певна "вежа Кремля", до якої, схоже, входить Ходаковський, давно виступає за заморожування поточної лінії фронту в Україні. Зокрема Гіркін припускав, що окупанти продовжать вести стратегічну оборону, щоб заморозити лінію фронту напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, скільки триватиме війна в Україні і від чого це залежить.

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