В РФ заявили про масовану атаку на Крим дронами з повітря і моря

Російське Міноборони стверджує про перехоплення дронів на українському півострові та знищення безекіпажних катерів у морі.

Росіяни заявили про атаку безпілотниками на окупований Крим та Брянську область, а також про атаку морськими дронами в Чорному морі.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ 18 липня.

У відомстві повідомили про спробу минулої ночі здійснити атаку із застосуванням безпілотників по об'єктах на території Росії.

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В Міноборони переконують, що засоби ППО знищили та перехопили 33 безпілотники над Кримом та два – над Брянською областю.

Крім того, в міністерстві стверджують, що черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря було знищено 10 безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Криму.

Нагадаємо, в ніч проти 18 липня у Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було поблизу Євпаторії та в Севастополі.

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