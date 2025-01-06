В РФ заявили про "захоплення" Курахового: що відбувається насправді

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляють про ворожі штурми у місті.

Міноборони Росії 6 січня заявило про нібито повне захоплення Курахового Донецької області. Водночас у ЗСУ повідомляють про бої у міській забудові.

Про це йдеться у заявах Міноборони РФ, ОСУВ "Хортиця" та Генштабу ЗСУ.

У російському відомстві вранці заявили про начебто повне захоплення Курахового.

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Вороже Міноборони назвало це місто "потужним укріпленим районом" та "важливим логістичним вузлом".

Своєю чергою в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська проводять штурмові дії у міській забудові Курахового, у напрямку Петропавлівки та Дачного. Сили оборони проводять заходи з виявлення та знищення штурмових груп ворога, які намагаються інфільтруватися в українські бойові порядки.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні інформував про 27 бойових зіткнень на Курахівському напрямку. Повідомлялося, що основні зусилля окупанти докладають у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Нагадаємо, напередодні воєнний кореспондент Богдан Мiрошников повідомляв, що тривають бої за промзону Курахового. Також триває боротьба в адмінбудівлі ТЕС.

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