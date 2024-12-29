В РФ заявили, що український льотчик здався у полон: Повітряні сили відреагували

У росЗМІ з'явилася інформацію, що нібито в Курській області здався у полон український льотчик. Втім, це не відповідає дійсності.

Про це заявили Повітряних сил ЗСУ.

"На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни. Також у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що російські повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде країна-агресорка. Ворог поширює відповідні матеріали для декількох цілей.

"Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", - додали в ПС.

Як повідомлялося, командування ЗС РФ на Херсонщині шантажує своїх же військових. Їх змушують продовжувати контракти. В іншому разі їм не дають відпустки.

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