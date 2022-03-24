В РФ здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу через значні втрати - Генштаб

В РФ здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу через значні втрати - Генштаб

Військове керівництво РФ намагається збільшити чисельність військ, оскільки несе величезні втрати у війні проти України.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 24 березня щодо російського вторгнення в Україну.

За даними Генштабу, ворог продовжує нести суттєві втрати, тому для їх поповнення росіяни здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних.

Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

З метою відновлення боєздатності, керівництвом збройних сил РФ також прийнято низку рішень про зняття зі зберігання та направлення до військових частин, що відновлюють боєздатність, застарілої бронетехніки.

Нагадаємо, Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ.

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