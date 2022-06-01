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В РНБО попередили про можливі провокації Росії в ОРДО до Дня захисту дітей

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В РНБО попередили про можливі провокації Росії в ОРДО до Дня захисту дітей

Фото: прес-служба каналу "1+1"

Під час масових заходів Росія може влаштувати провокації.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що Росія може влаштувати провокації на масових заходах 1 червня у День захисту дітей в ОРДО і звинуватити в цьому військових України. 

Про це ЦПД повідомив у Telegram.

"Пропаганда Росії знову намагатиметься перекласти відповідальність за обстріли на ЗСУ. Тому Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що кожен за допомогою сайту може надіслати повідомлення жителям тимчасово окупованих територій та допомогти їм зберегти життя. 

Нагадаємо, в Україні за 97 днів широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали 689 дітей.

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