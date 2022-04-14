В РНБО повідомляють, що Росія розпочала проведення терактів на своїй території: про які випадки уже відомо

В РНБО повідомляють, що Росія розпочала проведення терактів на своїй території: про які випадки уже відомо

Відомо, що за добу на території рф сталося щонайменше два "теракти".

Спецслужбиросійської федерації розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в рф та звинувачення ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними Радбезу, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. Зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. Зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території; фсб рф повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, раніше ЦПД при РНБО України попереджував, що Росія має на меті вчинити серії терористичних актів на російському прикордонні.

Як повідомляли, у четвер, 14 квітня, пропагандистські ЗМІ з посиланням на ФСБ заявили про обстріл прикордонного пункту пропуску "Нові Юрковичі" у Климівському районі Брянської області.

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