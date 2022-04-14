В РНБО повідомляють, що Росія розпочала проведення терактів на своїй території: про які випадки уже відомо

Відомо, що за добу на території рф сталося щонайменше два "теракти".
Спецслужбиросійської федерації розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в рф та звинувачення ЗСУ.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
За даними Радбезу, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:
- пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. Зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;
- фсб рф повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ЦПД при РНБО України попереджував, що Росія має на меті вчинити серії терористичних актів на російському прикордонні.
Як повідомляли, у четвер, 14 квітня, пропагандистські ЗМІ з посиланням на ФСБ заявили про обстріл прикордонного пункту пропуску "Нові Юрковичі" у Климівському районі Брянської області.
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