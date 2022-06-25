В РНБО пояснили, чому пропагандисти зменшили кількість сюжетів із особистою участю воєнкорів РФ

В РНБО пояснили, чому пропагандисти зменшили кількість сюжетів із особистою участю воєнкорів РФ

Зазвичай репортажі за участю російських пропагандистських журналістів із позицій, наближених до передової, з’являлися на старті наступальних операцій.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє про зменшення кількості сюжетів із особистою участю російських військових кореспондентів в інформаційному полі Росії.

Про це ЦПД пише у Telegram.

Так, ЦПД повідомляє, що крім версій про можливий "перепочинок" пропагандистів перед початком чергової наступальної активності, або втоми населення від військових новин і переходом на внутрішню соціальну тематику, це, зокрема, може свідчити про:

мало приводів для оптимістичних сюжетів замість декларованих швидких перемог;

посилення цензури публікації власних коментарів воєнкорів через їхнє неодноразове наведення ударів ЗСУ на позиції окупантів;

послаблення ідеологічного накалу для подальшого коригування цілей війни, оскільки радикальні прихильники війни в разі негативного для РФ сценарію стануть головною загрозою режиму.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює наратив про плани РФ не зупинятися на "визволенні територій "ЛДНР".

Читайте також: