В РНБО пояснили, чому Путіну не вдасться розділити Україну за "корейським сценарієм"

В РНБО пояснили, чому Путіну не вдасться розділити Україну за "корейським сценарієм"

Серед причини поразки Путына - український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму.

Президент країни-агресорки Володимир Путін хоче розділити Україну на дві частини. Однак Центр протидії дезінформації при РНБО вважає, що в Україні неможливий "корейський сценарій".

Про це йдеться на офіційній сторінці телеграм-каналу Центру протидії дезінформації при РНБО України.

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Зазначається, спроби диктатора Путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку. Саме тому, що:

Після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Таким чином, відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим. Україна ж є суверенною незалежною державою з законно обраним Урядом на чолі з пезидентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.

на чолі з пезидентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами. На відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України.

Раніше про те, що Путін може спробувати розділити Україну за "корейським сценарієм" повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

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