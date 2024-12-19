В РНБО пояснили важливість ураження Новошахтинського НПЗ: подробиці

Новошахтинський НПЗ є законною воєнною ціллю для України.

Вночі 19 грудня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ атакували дрони. Завод відіграє важливу роль для оборонної промисловості країни-агресора Росії.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

НПЗ забезпечує постачання палива для російських танків, бронемашин та авіації.

"Близькість заводу до кордону з Україною робить його важливим для російської логістики війни", – підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, у Мережі йдеться про те, що у Новошахтинську на НПЗ під дроновий удар могла потрапити установка ЕЛОУ-АВТ-2,5.

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