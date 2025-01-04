Безпілотники атакували торговельний порт Усть-Луга в РФ: чим він важливий

Порт Усть-Луга, що відіграє важливу роль у військових і економічних операціях Росії.

В ніч на 4 січня невідомі безпілотники здійснили атаку на найбільший морський торговельний порт Усть-Луга, який розташований в Ленінградській області Росії.

Про те, чим він важливий, розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Стратегічне значення порту для Росії

Обхід санкцій та економічна роль: Порт Усть-Луга став однією з головних точок для експорту російської нафти, газу, вугілля та інших стратегічних ресурсів після введення міжнародних санкцій. Це дозволяє фінансувати військові операції Росії, незважаючи на економічні обмеження.

Мілітаризація Балтійського регіону: Усть-Луга розташована в ключовій точці Балтійського моря, що дає можливість Росії зберігати військово-морську присутність в цьому регіоні. Порт також використовується для транспортування вантажів, необхідних для військових потреб.

Альтернатива європейським торговим шляхам: З втратами доступу до європейських портів через санкції, Усть-Луга стала основним вузлом для перевалки товарів, що йдуть до Азії, зокрема до Китаю та Індії. Це дозволяє Росії зберігати зв'язок з міжнародними ринками.

Політичний важіль тиску: Порт також служить важливим інструментом для Росії у політичній боротьбі з країнами Балтії, Польщею та іншими державами регіону, контролюючи важливі морські перевезення та лінії постачання.

Фото: Google Maps

Також він розповів, що порт Усть-Луга є не лише важливою складовою економічної стратегії Росії, а й невід'ємною частиною її військової та політичної стійкості в умовах міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, новостворену скандальну 155-ту механізовану бригаду можуть прикомандирувати до більш досвідчених підрозділів, які захищають Покровськ.

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