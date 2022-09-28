В РНБО розповіли, як кремлівські пропагандисти перетворилися на іноземних "спостерігачів на референдумах"

В РНБО назвали імена іноземців, які допомагали проводити так звані "референдуми".

Російська пропаганда доповіла, що на псевдореферендумах на тимчасово окупованих Росією українських територіях були присутні понад 100 іноземних "спостерігачів" з 40 країн.

Центр протидії дезінформації назвав імена та розповів про так званих іноземних "спостерігачів".

За даними ЦПД, загалом в інформаційному просторі Росії в якості іноземних "спостерігачів" згадувались менше 10 осіб, відомих своїми давніми зв’язками з Російською Федерацією та Володимиром Путіним.

Список іноземних "спостерігачів" та їхні основні тези за "підсумками" псевдореферендумів:

Деян Мірович – професор міжнародного права із Сербії, який відкрито підтримує путінський режим.

"Це насправді демократичний процес".

Тьєрі Сен-Жермес – французький публіцист, який протягом останніх років активно співпрацює з росЗМІ.

"Великі французькі медіа спеціально ігнорують цей важливий референдум".

Любиця Блашкова – президентка Словацької асоціації випускників російських та радянських вузів.

"Англосакси намагаються роз'єднати слов'ян – Росія об'єднує".

Елізео Берліозі – італійський журналіст, який насправді тривалий час працює на RT-international

"Ніхто нікого не примушує голосувати, все тихо та спокійно".

Андре Мішель Клод Шанклю – лідер асоціації "Франція-Росія", заявляє, що війну в Україні розв'язали Вашингтон та НАТО

"Росія бореться з нацизмом, Росія – багатонаціональна країна".

Томас Рьоппер – понад 20 років проживає в Росії

"На референдумах люди голосували з душею".

Нагадаємо, у Міненерго готуються до ударів Росії по критичній інфраструктурі України.

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