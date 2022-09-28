В РНБО розповіли, як кремлівські пропагандисти перетворилися на іноземних "спостерігачів на референдумах"

В РНБО назвали імена іноземців, які допомагали проводити так звані "референдуми".
Російська пропаганда доповіла, що на псевдореферендумах на тимчасово окупованих Росією українських територіях були присутні понад 100 іноземних "спостерігачів" з 40 країн.
Центр протидії дезінформації назвав імена та розповів про так званих іноземних "спостерігачів".
За даними ЦПД, загалом в інформаційному просторі Росії в якості іноземних "спостерігачів" згадувались менше 10 осіб, відомих своїми давніми зв’язками з Російською Федерацією та Володимиром Путіним.
Список іноземних "спостерігачів" та їхні основні тези за "підсумками" псевдореферендумів:
Деян Мірович – професор міжнародного права із Сербії, який відкрито підтримує путінський режим.
"Це насправді демократичний процес".
Тьєрі Сен-Жермес – французький публіцист, який протягом останніх років активно співпрацює з росЗМІ.
"Великі французькі медіа спеціально ігнорують цей важливий референдум".
Любиця Блашкова – президентка Словацької асоціації випускників російських та радянських вузів.
"Англосакси намагаються роз'єднати слов'ян – Росія об'єднує".
Елізео Берліозі – італійський журналіст, який насправді тривалий час працює на RT-international
"Ніхто нікого не примушує голосувати, все тихо та спокійно".
Андре Мішель Клод Шанклю – лідер асоціації "Франція-Росія", заявляє, що війну в Україні розв'язали Вашингтон та НАТО
"Росія бореться з нацизмом, Росія – багатонаціональна країна".
Томас Рьоппер – понад 20 років проживає в Росії
"На референдумах люди голосували з душею".
Нагадаємо, у Міненерго готуються до ударів Росії по критичній інфраструктурі України.
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