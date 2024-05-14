В РНБО спростували фейки РФ про "взяття" Вовчанська та нібито відсутність оборонних фортифікацій

Директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував ситуацію щодо наступу окупаційних військ у Харківській області і наголосив, що ключова мета росіян – це масштабувати свої дії у прикордонні до ілюзій про "повноцінний наступ" на Харків.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Це те, що вони зараз роблять. Враховуючи те, що у прикордонні у нас розташоване місто Вовчанськ, на яке вони намагаються наступати. Тому вони і говорять, що нібито там у прикордонні немає жодних ліній оборони. Але будь-хто, хто розуміється на військовій справі, має знати, що побудувати їх на лінії кордону, який постійно під прицілом ворожих дронів, артилерії та авіації – це неможливо в принципі. Тому що вся техніка і люди будуть знищуватися. Відповідно лінії оборони побудовані на певних рубежах з урахуванням висот, рельєфу. Бетоновані укріплення є, це може бути 5 або 10 кілометрів від кордону", – розповів Коваленко.

Директор Центру протидії дезінформації також наголосив, що росіяни попри всі свої заяви не взяли Вовчанськ.

"Те саме вони заявляють і по фортифікаційних спорудах. Якщо все так погано, то чому в росіян не вдається. Таке питання виникає у нас", – резюмував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Буданов прокоментував наступ РФ на Харківщині і розповів, що окупанти заблоковані на рубежах.

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