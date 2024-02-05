Наступ росіян на Куп'янськ: в РНБО оцінили рівень загрози

ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога.

Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Однак, дані Forbes щодо 500 ворожих танків та 600 БМП дещо відрізняються від реальності.

Про це у Telegram написав очільник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

З його слів, Захід має зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

"Особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги. І бажано, аби там пам'ятали про американські інтереси теж. Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, бо Путін ніколи не піде на умови. Його мета - знищення України", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо:

У виданні Forbes повідомили, що для наступу на Куп'янськ Харківської області Росія стягнула 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військ.

За інформацією журналістів, у планах Кремля до кінця березня 2024 року повністю захопити Донбас і частину Харківської області до річки Оскіл. "Дедлайн" обрано спеціально, щоб показати результат до президентських виборів.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов нагадав, що росіяни ведуть наступ на цьому напрямку від лютого 2022 року. Щодня противник застосовує артилерію, РСЗВ, дрони, авіабомби КАБ і ФАБ для ударів по позиціях і мирних містах.

"Ми постійно посилюємо обороноздатність усієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки", — додав Синєгубов.

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчими місяцями.

За даними Генштабу, окупанти припинили штурми та наступ на Куп'янському напрямку.

Читайте також: