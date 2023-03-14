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В росіян "артилерійський голод": на Донбасі для окупантів встановили ліміт на боєприпаси

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В росіян "артилерійський голод": на Донбасі для окупантів встановили ліміт на боєприпаси

Фото: Associated Press

Скарги тепер надходять не лише від найманців Пригожина.

Для російських військ, що діють на Донецькому напрямку, встановили ліміт використання боєприпасів. Окупанти відчувають їхню нестачу.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Дуже багато розмов від бійців РФ, які воюють на тому боці, про те, що не вистачає боєприпасів. Вони відчувають певний "артилерійський голод". Тому що на сьогоднішній день вже встановлено ліміт, який вони не можуть перевищувати. Якщо вони перевищили ліміт, то наступного дня вони залишаються без боєприпасів", - розповів він.

За словами Дмитрашківського, скарги тепер надходять не лише від найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Така проблема виникла в усієї російській армії.

"Ворог, на мою думку, уже дещо видихався і не має такої потужності, яку мав попередньо", - сказав речник.

Також росіяни будують фортифікаційні укріплення на Запорізькому напрямку. Такі дії можуть свідчити лише про те, що ворог боїться наступу українських військ.

"Вони розуміють, що Донецький напрямок рано чи пізно впаде, і чутки про те, що нібито з того боку буде контрнаступ, – я думаю, що вони не помиляються в цьому, рано чи пізно ми підемо в атаку і знищимо ворога і на цьому напрямку. І не врятують ні рубежі, які вони побудували, ні фортифікація знаменита російська", - наголосив Олексій Дмитрашківський.

Нагадаємо, в розвідці Міністерства оборони Великої Британії наголошують, що протягом останніх кількох тижнів Росія сильно відчуває брак артилерійських боєприпасів. Нестача загострилася настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми.

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Дата публікації
Перегляди
654
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