"В росіян не менші проблеми, ніж у нас": Дикий оцінив, чи варто ЗСУ переходити в оборону

Ветеран АТО наголосив, що в окупантів зараз існують такі ж проблеми з нестачею бійців та озброєння, як і в України, і давати ворогу паузу на фронті було б помилкою.

Якщо США поновлять допомогу Україні та її обсяги на рівні 2023 року, "ще рік нам буде збережено". За такого сценарію ЗСУ в жодному разі не варто закопуватися в оборону.

Про це військовий експерт, ветеран АТО, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів у інтервʼю Radio NV.

Дикий прокоментував інформацію ЗМІ про те, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван начебто мав закликати президента України Володимира Зеленського змінити стратегію і перейти до оборони.

Експерт наголосив, що якщо допомога для України буде поновлена і від березня надходитиме на такому ж рівні, як у 2023 році, "ще рік нам буде збережено". В такому разі порада Саллівана є шкідливою і українським військам аж ніяк не варто закопуватися в оборону.

В якому стані російська армія зараз

"В кінці року ми нарешті почали чесно говорити, що в нас багато проблем, що в нас не вистачає і особового складу, і заліза. З цього не треба робити хибний висновок, що в наших ворогів в такому разі все в шоколаді. Треба розуміти, що в росіян не менші проблеми, ніж у нас. При чому, проблеми ті самі: і по особовому складу, і по залізу. Їхня армія насправді дуже виснажена боями 2023 року. Зверніть увагу, "друга армія світу" дуже пишається, що за підсумками 23-го року вони зупинили наш наступ. Ви собі уявляєте два роки тому таку постановку питання взалалі?!" – зауважив Дикий.

Він наголосив, що насправді російські війська не впевнені, чи витримають вони другий такий рік.

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За оцінками ветерана АТО, росіяни гадають, що для них була б дуже вигіда пауза, аби провести нові хвилі мобілізації, накопичити зброю та техніку, а також остаточно "залатати дірки" в санкційному режимі.

Якщо Україна знову почне отримувати зброю від США, то "пораду Саллівана треба послати куди подалі"

"Вони вже зробили ряд дірок в цьому режимі, і їхній ВПК вже працює не як у 2022 році. Але ще дуже багато критичних проблем, які вони не вирішили. Дати їм ще рік на вирішення цих критичних проблем – це з нашого боку було б дуже помилково. Якщо знову поїдуть американські снаряди, то пораду Саллівана треба послати куди подалі. А от якщо ці снаряди не поїдуть, тоді порада Саллівана стає єдиним сценарієм, який для нас буде можливим", – пояснив Дикий.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Салліван під час розмови з Зеленським у Давосі передасть йому вимогу президента США Джо Байдена змінити стратегію війни і перейти від наступу до оборони.

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