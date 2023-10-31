В росіян почалася "самоліквідація" на одному з ключових напрямків

Ворог намагається максимально утримувати Збройні сили України на Запорізькому напрямку, адже розуміє, що після того, як їм не вдасться це зробити, ЗСУ звільнять Токмак, Молочанськ та Мелітополь.

Про це розповів мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Ворог знаходиться в надагресивному стані, не витримує того натиску, який чинять ЗСУ. Ми володіємо інформацією, зі слів місцевих мешканців, що ворог постійно знищує і робить зачистку своїх військових на Запорізькому напрямку", - каже він.

Багато російських військових не хочуть продовжувати воювати проти ЗСУ. Є чимало охочих скласти зброю і вийти з Запорізької лінії фронту.

"Тому ми постійно отримуємо повідомлення, що в посадках біля лінії фронту, біля Михайлівки, Молочанська місцеві мешканці бачать розстріляних російських військових, яких навіть ніхто не забирає. У них сьогодні розпочалася і продовжується самоліквідація, це додає оптимізму", - сказав Федоров.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що останній тиждень на Запорізькому напрямку, а також в тимчасово окупованих містах, у окупантів виникали проблеми. Через численні успіхи ЗСУ на цьому напрямку багато окупантів відмовляються воювати.

"Минулого тижня солдат у Мелітополі викинувся з багатоповерхівки. Також знайшли чотирьох російських військових неподалік Молочанська, які були просто розстріляні у посадці. Вони намагалися втекти, але їм не дали цього зробити — розстріляли просто у посадці та залишили. Також ми знаємо, що посеред Мелітополя озброєні солдати вкрай часто лаються між собою, їх забирає "поліція" і везе у невідомому напрямку", - зазначив Федоров.

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