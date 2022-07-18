В Росії 11 вересня відбудуться регіональні вибори: що вони означають для України та Путіна

11 вересня будуть проходити регіональні вибори у 27 регіонах РФ. Ці вибори стануть маркером, який покаже, чи підтримує суспільство дії Путіна.
В Росії 11 вересня відбудуться регіональні вибори, які покажуть, чи згодне російське суспільство з діями очільника Кремля.
Про це в ефірі телеканала “FreeДом” повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
За його словами, під 11 вересня влада РФ хоче швиденько "підводити" фіктивне "приєднання" окупованих українських територій до Росії. Автор цієї ідеї — заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
“Він один з авторів анексії — саме Кірієнко запропонував Путіну анексію територій та підвести це під 11 вересня. Приєднати території — це особисте бажання Путіна. Він для цього живе на Землі. Головний пафос всіх цих псевдореферендумів — "відновлення великої країни”, — наголосив Вадим Денисенко.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили підрозділ мотострілків, ворожу ДРГ та вогневий взвод окупантів на Луганщині.
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