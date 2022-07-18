В Росії 11 вересня відбудуться регіональні вибори: що вони означають для України та Путіна

11 вересня будуть проходити регіональні вибори у 27 регіонах РФ. Ці вибори стануть маркером, який покаже, чи підтримує суспільство дії Путіна.

В Росії 11 вересня відбудуться регіональні вибори, які покажуть, чи згодне російське суспільство з діями очільника Кремля.

Про це в ефірі телеканала “FreeДом” повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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За його словами, під 11 вересня влада РФ хоче швиденько "підводити" фіктивне "приєднання" окупованих українських територій до Росії. Автор цієї ідеї — заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

“Він один з авторів анексії — саме Кірієнко запропонував Путіну анексію територій та підвести це під 11 вересня. Приєднати території — це особисте бажання Путіна. Він для цього живе на Землі. Головний пафос всіх цих псевдореферендумів — "відновлення великої країни”, — наголосив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили підрозділ мотострілків, ворожу ДРГ та вогневий взвод окупантів на Луганщині.

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