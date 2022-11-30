В Росії співробітникам мужского полу Адміністрації президента Путіна заборонили виїжджати в відрядження за кордон. Там побоюються, що чоловіки після цього не повернуться до РФ.

В Росії чоловікам з Адміністрації Путіна заборонили виїзджати за кордон. Побоюються, що ті не повернуться назад до РФ.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Як зазначається, в Адміністрації випустили розпорядження про те, що чоловікам заборонені закордонні відрядження. Виїжджати в них можуть тільки жінки.

“Такі правила діятимуть до виходу “особливого розпорядження щодо мобілізації”. Закордонні відпустки, які й досі були небажаними, тепер також заборонені. Не виключено, що це запобіжний захід. Оскільки серед чиновників усередині АП ходить чутка, ніби така вимога з'явилася після “втечі” співробітника одного з відомств”, - пише телеграм-канал.

Що цікаво, кажуть, що чоловік, який начебто перебував у відрядженні, не повернувся до Росії. Хоча інформація ця не підтверджена. Не підтверджує факт заборони на виїзд і рупор Кремля Пєсков.

Нагадаємо, що Кремль як компенсацію за військову поразку в Україні може запропонувати росіянам "перемоги" над слабшими країнами, наприклад, над Білоруссю, Вірменією, Грузією.

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