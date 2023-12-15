В Росії депутат закликав окупантів готуватися до бойових дій в Карпатах

Посилаючись на слова диктатора Путіна, депутат заявив, що окупанти будуть “працювати до перемоги”.

В Росії депутат Держдуми Андрій Гурульов заявив, що окупанти повинні готуватися до бойових дій в Карпатах.

Про це він сказав в ефірі пропагандистського каналу.

Гурульов, посилаючись на слова диктатора Путіна, заявив, що окупанти будуть “працювати до перемоги”.

“Ти сьогодні тут, ти покращуєшся. У тебе попереду форсування великих водних перешкод, штурм мільйонних міст, правда? Ти вже повинен дивитися за горизонт. Бойові дії в горах, в Карпатах, це все ж буде", - сказав він.

Водночас пропагандист Соловйов відповів йому, що не списував би з рахунків і військові дії в Піренеях.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що на війні в Україні перебувають 617 тисяч окупантів.

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