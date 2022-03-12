В Росії дітей змушують писати листи солдатам, які воюють проти "фашистів" в Україні: реакція батьків (фото)

Реакція більшості батьків вражає.

У російському Воронежі учнів другого класу змушують писати листи військовим, які приймають участь в "спеціальній операції" проти "фашистів" в Україні.

Скріншоти з батьківських чатів опублікували російські засоби масової пропаганди.

"Ув. родители! Пожалуйста, к понедельнику помогите детям написать "Письмо герою" (для ребят, воюющих с фашистами на Украине). На листе А-4, подписать фамилию, класс, школу, город. Это наш с Вами гражданский долг", - пише вчителька батькам.

Вона також повідомляє про "смотр патриотической песни", обов'язково у парадному одязі.

У відповідь батьки питають, чи треба складати лист у конверт та підтримують ініціативу.

Тільки одна мама пише, що дитина не буде писати листа і заперечує слова вчительки. Її підтримали декілька батьків.

"Мы писать это письмо не будем, у меня вся семья на Украине под обстрелами, никакие они не фашисты. Прошу не втягивать в это детей", - наголосила жінка.

"Данная акция касается только патриотов России, людей, которые поддерживают нашего президента, людей, которым не безразлична Украина, как братское государство", - відповіла вчителька.

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