В Росії до майже 2 років засудили військового, який відмовився воювати проти України

Росіянин відмовився виконувати злочинний наказ і їхати на війну проти України.

На Камчатці військовослужбовця Олексія Бреусова засудили до 1,8 року позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях на території України.

Про це повідомляє Baza.

Так, згідно з матеріалами справи, 6 жовтня військовослужбовець, перебуваючи у військово-слідчому відділі СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський, у порушення статуту внутрішньої служби у ЗС РФ відмовився від участі у бойових діях, чим не виконав наказ командира військової частини.

35-й військовий гарнізонний суд засудив Бреусова до 1,8 рокуколонії-поселення. Військовий оскаржив вирок у суді.

Як у Росії карають солдатів, які не хочуть воювати

У Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області. Окупанти прийшли до одного з відділів поліції, щоб здати зброю.

Російський увязнений-"вагнерівець" розповів, що росіяни вбивають на полі бою солдат, які відмовляється воювати, або намагався втекти.

"Я йшов у другій групі, переді мною у першій групі двоє людей злякалися, там працювала артилерія, і ці двоє потім копали собі могилу, їх просто розстріляли та закопали", - розповів він.

На Донеччині запроторили до підвалу мобілізованих РФ, які відмовилися штурмувати позиції ЗСУ.

У Башкирії чоловік жорстоко побив мобілізованого, якого через суд повернули додому, а мали кинути на війну в Україну.

У Росії водій маршрутки відмовився безкоштовно везти безногого окупанта, який стверджував, що втратив ноги на війні.

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