В Росії економіка перебуває під загрозою "перегрівання" через війну – британська розвідка

В Росії інфляція зросла до 6% у вересні 2023 року проти 5,3 % в серпні. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, таких як продукти харчування та пальне. Більш висока інфляція майже напевно збільшить витрати на фінансування війни Росії в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Так, Центральний банк Росії (ЦБР) у відповідь підвищив базову процентну ставку на 2 відсоткові пункти до нової базової ставки в 15%. Це найвищі показники від травня 2022 року.

"Цілком імовірно, що ЦБ РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року. Це, швидше за все, призведе до збільшення вартості запозичень для російських споживачів, а також, можливо, вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу", - зазначає британська розвідка

Через зростання попиту, частково через значне збільшення витрат на оборону, а також тиск з боку посилення ринку праці, що продовжується, російська економіка, ймовірно, перебуває під загрозою "перегрівання". Це, з високою ймовірністю, забезпечить збереження інфляції в Росії 2024 року вище за цільовий рівень у 4%, зазначається у зведенні.

"Висока інфляція, що зберігається, ймовірно, призведе до зниження державних витрат у реальному вираженні, особливо в таких областях, як соціальна допомога, де витрати зростають нижче інфляції. Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки насамперед на розпалювання війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російський журналіст відповів, чи дійсно Кремль поставив промисловість на "воєнні рейки".

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