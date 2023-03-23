В Росії горить Ярославський моторний завод: на ньому виготовляють деталі для військової техніки РФ

В Росії знову палає. На цей раз там загорівся Ярославський моторний завод.

В Росії горить Ярославський моторний завод, розташований в місті Ярославль. З палаючої будівлі евакуювали людей.

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.

“Пожежа сталася на території Ярославського моторного заводу. Постраждалих немає, врятовано семеро людей із палаючої будівлі. Пожежники шукають осередок займання”, - пишуть пропагандисти.

Зазначимо, що завод є одним з найбільших виробників двигунів та інших запчастин для військової техніки, яку РФ використовує проти України.

Нагадаємо, що у місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

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