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В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ: що це значить

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В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ: що це значить

duma.gov.ru

В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ.

Закон так би мовити є лазівкою, яка допоможе компаніям позбуватися кримінальної відповідальності за ввезення товару.

Про це пише російське пропагандуюче видання “Лентач”.

Так, Госдума РФ приняла закон о легалізації паралельного імпорту в Росію.

“Закон захищає російські компанії, що ввозять товари без дозволу правовласника, від можливої цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності”, - пише видання.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ знищили 3 ворожі склади з боєприпасами та купу живої сили і техніки противника.

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