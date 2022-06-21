В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ: що це значить

В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ: що це значить

В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ.

Закон так би мовити є лазівкою, яка допоможе компаніям позбуватися кримінальної відповідальності за ввезення товару.

Про це пише російське пропагандуюче видання “Лентач”.

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Так, Госдума РФ приняла закон о легалізації паралельного імпорту в Росію.

“Закон захищає російські компанії, що ввозять товари без дозволу правовласника, від можливої цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності”, - пише видання.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ знищили 3 ворожі склади з боєприпасами та купу живої сили і техніки противника.

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