В Росії Госдума приняла закон про легалізацію паралельного імпорту в РФ.
Закон так би мовити є лазівкою, яка допоможе компаніям позбуватися кримінальної відповідальності за ввезення товару.
Про це пише російське пропагандуюче видання “Лентач”.
Так, Госдума РФ приняла закон о легалізації паралельного імпорту в Росію.
“Закон захищає російські компанії, що ввозять товари без дозволу правовласника, від можливої цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності”, - пише видання.
Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ знищили 3 ворожі склади з боєприпасами та купу живої сили і техніки противника.
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