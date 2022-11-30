В Росії готуються до чергової хвилі мобілізації: подробиці від Генштабу

В Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Розпочнеться вона в січні-лютому 2023 року.

Російські окупанти прагнуть поповнити поточні втрати на фронті, тому у перших місяцях 2023 року планують провести мобілізацію.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації. Крім того, на території рф тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.

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