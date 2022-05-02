В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях - розвідка

В Росії готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях - розвідка

Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах.

В РФ готуються до епідемії холери в прикордонних з Україною областях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери". Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини ("Роспотребнадзор") доручено:

- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;

- до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

"Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї", - підсумовує розвідка

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

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