В Росії готуються замінити Путіна: хто може сісти в крісло диктатора

В Росії секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев може готувати свого сина на “заміну” Путіна.
Російський державний діяч Микола Патрушев, який є секретарем ради безпеки РФ, може готувати свого сина на "заміну" Путіна.
Про це в етері єдиного телемарафона повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький.
“Поки що підтвердженої інформації щодо заміни Путіна немає. Але те, що він вводить його в вищі ешелони влади - таки плани у Патрушева є”, - сказав Микола Патрушев.
Нагадаємо, що в Асоціації українських банків розповіли, чи час зараз збувати гривню.
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