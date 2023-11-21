В Росії хлопець отримав повістку та вчинив самогубство (фото)

В Росії 23-річний хлопець вчинив самогубство після того, як отримав повістку. Друзям він написав, що не хоче йти до армії.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як стало відомо, мешканець Москві отримав повістку та бажання йти на війну у нього не було. Хлопець прийшов до стрілецького клубу “Постріл” на Марксистській вулиці та вчинив самогубство.

Перед цим він написав друзям повідомлення, що не хоче йти до армії. Джерела телеграм-каналу заявляють, що до військкомату він повинен був прибути з речами 21 листопада.

Нагадаємо, що у Раді готують великий законопроєкт про мобілізацію в Україні.

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