В Росії хлопець отримав повістку та вчинив самогубство (фото)

Хлопець прийшов до стрілецького клубу “Постріл”, де вчинив самогубство.
В Росії 23-річний хлопець вчинив самогубство після того, як отримав повістку. Друзям він написав, що не хоче йти до армії.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Як стало відомо, мешканець Москві отримав повістку та бажання йти на війну у нього не було. Хлопець прийшов до стрілецького клубу “Постріл” на Марксистській вулиці та вчинив самогубство.
Перед цим він написав друзям повідомлення, що не хоче йти до армії. Джерела телеграм-каналу заявляють, що до військкомату він повинен був прибути з речами 21 листопада.
Нагадаємо, що у Раді готують великий законопроєкт про мобілізацію в Україні.
Читайте також:
- Перемир'я або гарантії безпеки: Портников назвав варіанти закінчення війни
- "Путін намагатиметься втримати фронт до виборів": генерал розповів, чого очікувати взимку
- Після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом зменшилося постачання снарядів Україні - ЗМІ