У Росії існує система тортур військовополонених, якої навчають "спеціалістів"

У більшості випадків тортур йшлося не про застосування сили з метою отримати інформацію.

У Росії функціонує система катувань військовополонених, у межах якої навчають "спеціалістів" для проведення тортур.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Дослідження, проведене експертами ООН, вказує на те, що понад 95% звільнених із російського полону українських військовослужбовців стали жертвами тортур або інших грубих порушень міжнародних норм, зокрема Женевських конвенцій.

"У більшості випадків йшлося не про застосування сили з метою отримати інформацію. Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним", - йдеться в повідомленні.

В ГУР підкреслили, що в Росії існує ціла система катувань, за яку "відповідають окремі особи". Види тортур чітко визначені, і за цією схемою навчають "спеціалістів".

За словами Юсова, організації, які повинні контролювати дотримання Женевських конвенцій та гуманітарного права, фактично не виконують своїх обов'язків. Зокрема, йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому Росія активно перешкоджає в роботі: не допускає до місць утримання та не залучає до процесу підготовки й обміну.

Юсов також зазначив, що роль МКЧХ повинна була б бути значно активнішою в багатьох ситуаціях.

"Там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку рф, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає", ― повідомили в ГУР.

Він зазначив, що за період повномасштабного вторгнення вже відбулося 58 обмінів, завдяки яким майже 4 тисячі українців повернулися додому.

Нагадаємо, в ГУР назвали головну мету путінської армії до кінця зими.

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