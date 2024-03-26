В Росії карають солдатів із підрозділів ППО через успішні удари українських дронів по НПЗ – "Атеш"

Російських військовослужбовців із підрозділів протиповітряної оборони карають за успішні атаки українських дронів по нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Продовжуючи тему атак українськими безпілотниками по стратегічних об'єктах, що знаходяться в глибині Росії, варто зазначити, що сили ППО зазнають серйозних труднощів у боротьбі з дронами через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів. Вони просто їх не бачать. Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування та протидію українським дронам", - пишуть партизани.

За даними "Атеш", у регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак дронів, цивільне населення стурбоване безпорадністю систем ППО. Місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружену обстановку та потребує термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення.

"Тому деякі командири продовжують створення мобільних груп швидкого реагування, але атаки українських безпілотних апаратів нафтопереробних заводів чітко демонструють недостатню підготовку та відсутність розуміння в ефективному застосуванні таких груп. ЗС Росії позбавлені досвіду, який можна порівняти з Силами оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва. Однак, попри ці труднощі, начальство підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: пониження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому випадку – навіть відправлення на війну до України. Це створює додаткову напругу та стрес серед військовослужбовців", - розповіли партизани.

Нагадаємо, в СБУ підтвердили атаки по НПЗ в Росії – скільки вже уражено.

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