"Росія буде жити добре через 10 років": Фейгін прокоментував виступ Путіна

"Росія буде жити добре через 10 років": Фейгін прокоментував виступ Путіна

В Росії люди будуть добре жити через 10 років. А як суспільство буде жити завтра, невідомо.

Таку думку під час виступу на економічному форумі висказав очільник Кремля Путін.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив російський правозахисник Марк Фейгін.

“Усі його заяви слід розглядати у контексті: “Житимемо добре через 10 років”. Це ж економічний форум - ти надай якусь програму, як люди житимуть завтра. А Путін каже: "Через 10 років". Він увесь час трохи ниє, бо йому потрібно виправдатися за “авантюру” 24 лютого”, - розповів Марк Фейгін.

Нагадаємо, що Путін назвав умову, за якої Росія застосує ядерну зброю.

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